Aita aidata: haruldase geenirikkega Kaspari pere otsib pealinnas turvalist pesapaika

Pere ootused uuele kodule on järgmised:

Ideaalne oleks kui kodu oleks kolmetoaline või kahe suurema toaga ning eraldi köögiga. Eelistatud asukohad oleks Nõmme, Kristiine ja Mustamäe linnaosa, kuid ootame ja vaatame ka mujal olevad pakkumised üle. Korteris peaks kindlasti olema dušš, kuna praeguses kodus on vann ja armsal emal on raske last tõsta vanni ja vannist välja. Soovitav oleks keskküte ja esimene korrus. Kõrgemate majade ning korruste puhul on vajalik lift.