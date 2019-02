Maakler: allahindlus kinnisvaraturul ei pruugi näidata arendaja lahkust

Arco Vara vanemmaakler Janika Tootsi sõnul leidub Eestis arendajaid seinast-seina. Täpselt nii palju kui on turul tegutsevaid arendajaid, on tema sõnul ka erinevaid müüginippe ja taktikaid, millest ei pruugi esmapilgul läbi nähagi.

«Üks kinnisvaraarendaja tuleb turule tootega, mille hinna sisse on arvestatud ka kauplemisruum. Kui korteri hinnale on 5000 eurot «õhku» juurde arvestatud, võimaldab arendaja klientidele kergesti selle summa ulatuses allahindlust. Näiliselt on tegu lahke arendajaga, tegelikult maksavad need kliendid, kes hinda alla ei kauple, turuhinnast pisut kõrgemat hinda,» toob Toots näite.