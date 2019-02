See üllatav möödapanek võib kodu müües saatuslikuks saada

Nii üllatav kui see ka poleks, võib valesti paigaldatud kardinapuu kodu müügihinnale korraliku põntsu anda.

Kõige parem on, kui kardinapuu on aknaraamist vähemalt 10 sentimeetrit kõrgemale paigaldatud, otstest võiks see aga aknaraamist 20-25 sentimeetri võrra laiem olla, ütles Aragon täpsustuseks. Niiviisi paigaldatud kardinapuu peaks ühes sellel rippuvate kardinatega lisama eluruumi avarust ning muutma ka üldmulje toast oluliselt elegantsemaks.