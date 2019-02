Eesti köögikujundaja annab nõu, kuidas luua oma unistuste köök

Sul on nüüd olemas mõtetes oma unistuste köök. Sa tead, millised on köögimööbli ja -tehnika võimalused ning mõõdud. Nüüd on aeg üle vaadata olemasolev ruum, kuhu köök tuleb. Mõõda selle pikkus, laius, kõrgus. Märgi joonisele ka vee äravooluava, torud ja ventilatsiooniava. Kui Sul on paigas pistikupesad ja voolujuhtmed ning Sa ei plaani nende asukohta muuta, siis märgi üles ka need.