Unistuste kodu võitnud naine paljastab, miks ta võidetud majja elama ei kolinud

Menukas telekanal HGTV annab igal aastal ühele õnnelikule ära maja, mis peaks olema tõeline unistuste kodu. Tänavu on pakkumisel maja, mille väärtus on enam kui kaks miljonit eurot: selles on neli magamistuba, kolm vannituba ja võiduga tuleb kaasa ka sõiduauto. Kuid mitte kõik võitjad ei koli õhinaga võidukodusse elama, vahendab House Beautiful.

Emily Muniz võitis telekanali pakutava kodu eelmisel aastal. Washingtonis Gig Harboris asuva 1,8 miljonit eurot maksva koduga tuli kaasa 250 000 eurot sularaha, mis kulub ära kohalikeks kinnisvaramaksudeks, ja sõiduauto Honda. Muniz räägib, et ta lootus küll väga võita, aga ei uskunud, et tal tõesti veab.

Siiski naeratas õnn just talle ja 123 miljoni osaleja seast tuli võitjaks just tema. «See oli uskumatu. Tegemist on imeilusa majaga!» sõnab naine. Kuid pidanud nõu finantsasjatundjatega, otsustas Muniz majast loobuda ja eelistada alternatiivset auhinda sularahas.

«Asi ei olnud majas, see oli suurepärane. Aga sa ei saa valida maja asukohta ja meile tundus sel eluhetkel vale võtta oma tütar ära talle harjumuspäraseks saanud keskkonnast ja ainuüksi võidu pärast oma kodukandist ära kolida,» räägib naine.

Samuti kaasnenuks niivõrd eksklusiivse majaga väga suured püsikulud, mida pere ei saanud endale lihtsalt lubada.

Selgub, et sama teed lähevad väga paljud sama võistluse võitjad: selgub, et väljaloositud majadesse on päriselt kolinud ja seal ka üle aasta vastu pidanud kõigest 28 protsenti võitjaist, mida on väga vähe arvestades, et esimene maja loositi välja juba 1997. aastal.