Tallinna kinnisvaraturul sündis jaanuaris uus hinnarekord

Tallinnas müüdi 750 korterit, mis oli vaid kolme võrra vähem kui detsembris ning ligi 60 võrra vähem kui möödunud aasta jaanuaris. Tallinn on aga ka suur turg, kus uusarenduste mahu kõikumine on väiksem kui teistes linnades. Korterite hinnatõus ei näi aga vaibuvat ning teist kuud järjest tehti tehingute mediaanhinnaga uus rekord, milleks on nüüd 1878 eurot ruutmeetri kohta. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga oli see koguni 9,3 protsenti kõrgem.