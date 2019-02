Internetile ei mahu koduperenaise kulukas harjumus pähe

Eks meil kõigil ole oma krutskid ja veidrused. Puhtusearmastajast iiri pereema on aga ülekohtuselt inimeste kriitikalaviini alla sattunud, kuna teeb pärast igat duši all käiku, midagi, mida paljud meist ilmselt ei tee. Populaarse pereportaali Mumsneti poole pöördunud koduperenaine kirjutab järgmist:

«Kas ma olen tõesti napakas, et pesen oma saunarätikuid pärast igat pesukorda? On see vastuvõetav? Ma pesen pidevalt oma rätikuid.»