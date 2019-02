Fotod: Rae vallas ootab muinasjutulise sisuga ridaelamuboks uut pererahvast

Külgmine ridaelamuboks, üldpinnaga 122,5 ruutmeetrit, asub Järvekülas, vaid 15 minuti kaugusel Tallinna südalinnast. Majaosa on peresõbraliku planeeringuga ja sobib ideaalselt perele, kes hindab rahulikku elukeskkonda pealinna lähedal.

Pilkupüüdva sisuga elamul on ka terrass, mille üldpind on veidi üle 30 ruutmeetri. Kodu ostuga saab kaasa 681 ruutmeetrise krundi, millest suurem osa moodustab sisehoovi maja taga. Hooviosa on piiritletud elupuuhekiga.