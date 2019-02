Fotod: müüki on pandud maa alla ehitatud elumaja

Las Vegases on müüki pandud maa-alune maja, mis ei ole sinna ehitatud mitte maailmalõpust pääsemiseks, vaid lihtsalt sellepärast, et miks mitte ehitada oma kodu maa alla?

FOTO: realtor.com

Maja asub kaheksa meetri sügavusel ja kõik majas ning selle ümber on ehitatud nii, et elanikel oleks tunne justkui elaksid nad täiesti harilikus maapealses kodus: ka päevavalgust on püütud võimalikult ehtsalt jäljendada.

FOTO: realtor.com

Pakutavas majas on viis magamistuba ja selle juurde kuulub külaliste majutamiseks sobiv kõrvalhoone, korralik aed ja bassein. Maa all on olemas ka kaabeltelevisioon ja WiFi ühendus, samuti õhupuhastid.

FOTO: realtor.com

Maailmalõpu eest see maja ei kaitse: kui maapealne õhk saastub, saastub õhk ka selles majas. Nii et tuumasõjakindlast kodust unistavale inimesele see maja ei sobi. Aga kes on sellise kummalise idee taga?

FOTO: realtor.com

Maja lasi 1979. aastal ehitada ärimees Jerry Henderson, kes oli lihtsalt üks maa-aluse elu entusiast. Kui mees 1983. aastal suri, ei soovinud tema lesk maa-aluse eluga jätkata. Ta lasi selle maja kohale maa peale ehitada uue maja, kus elas oma surmani 1989. aastal.

FOTO: realtor.com

Kuid mida võiks maa-aluse majaga peale hakata? Üks võimalus on seal mõistagi elada, aga kui see tundub pisut liiga ekstreemne, võiks majast saada tore ürituste korraldamise paik.