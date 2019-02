Fotod: hämmastav eramu näitab, millised peaksid olema tuleviku linnamajad

Kuala Lumpuris hiljuti pensionile jäänud abielupaarile ehitatud maja on väga silmapaistev juba arhitektuuriliselt: betoonplokkidest ehitis on silmatorkav, vahendab Inhabitat. Kuid eriliseks teevad selle maja 40 eri tüüpi söödavat taime, mis maja kõigil korrustel kasvavad ja mida paar ka toiduks tarvitab.

Majale on nimelt külge ehitatud arvukalt väikeseid rõdusid ja terrasse, mis on täielikult köögiviljade kasvatamisele pühendatud. Nii on selles linnamajas ühtaegu koos moodne ja kaasaegne kodu ja korralik taimekasvatusele pühendunud talu.