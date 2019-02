Fotod: Eesti naine tegi kodus ise valmis disainimaailma hitt-teose

Sulgedest lampe toodavad paljud ja nende hinnad on reeglina krõbedad. Sulelampidest on saanud ihaldusväärsed sisekujunduselemendid, mis annavad toale iseloomu. Vastupidiselt väga levinud eksiarvamusele ei ole nende puhastamine keeruline.

Niisiis otsustaski Kairi Väin selle ilusa valgusti ise valmis meisterdada. Mingit juhist tal ei olnud, selle, kuidas lamp valmis teha, leiutas ta ise ja suures osas töö käigus. «Alguses môtlesin, et panen ükshaaval need suled, aga see oli päris aeganõudev ja siis ostsin valge paela, kleepsin kuskil 15cm ulatuses sulgi külge ja siis liimisin lambile,» räägib ta.