Fotod: valgete köökide asemele on tulemas üks õige kummaline värv

Tegemist on savitooniga: see on midagi, mille nimetuski pole Eestis väga levinud, köögilahendustest rääkimata. Tegemist on hallikas- ja pruunikasbeeži vahepealse tooniga ja üsna tõenäoliselt ootab seda ees sama saatus nagu valgeid köökegi. Meeldib kas väga või ei meeldi üldse, kirjutab portaal PureWow.