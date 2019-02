Maa-amet: Eesti korterihinnad erinevad piirkonniti sadu kordi

Maa-ameti analüüs näitab, et Eesti kinnisvaraturul toimus 2018. aastal kokku 59 300 tehingut, mis on 6 protsenti vähem kui 2017. aastal (hulka on arvestatud kõik võõrandamistehingud, see tähendab ostu-müügitehingud, kinkimine, vahetamine ja muud tehingud).