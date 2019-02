Inimesed teevad teadmatusest vannitubade renoveerimisel ühe väga jämeda vea

Suurim möödapanek on korraliku ventilatsioonisüsteemi unustamine, märkis Bostonist pärit kinnisvaramaakler Heather Carbone väljaandele realtor.com. Naine lisab, et kuna vannituba on ikkagi üks niiskeimaid ruume inimeste majapidamistes, ei tohi ventilatsioonilt mitte kunagi järeleandmisi teha.