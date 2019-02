Petlikud soojakraadid võivad torudele saatuslikuks saada

Torudele on aga kõige ohtlikum just see aeg, kui pärast krõbedat külma pöörab sulale.

Veetorud külmuvad sõltumata akna taga paukuvast pakasest. Väga paljud koduomanikud on arvamusel, et soojakraadide saabudes väheneb oluliselt ka veetorude külmumise oht. Torudele on aga kõige ohtlikum just ilmamuutuste aeg, mil pärast pikemat külma õhutemperatuur akna taga tõuseb.