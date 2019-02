Fotod: see müügisolev maja on ilmselt parimaid suvekodusid kogu Eestis

Saaremaal Vilsandi rahvuspargis on müüa armas palkmaja, millest paremat on suvekoduks raske leida, vahendab kinnisvaraportaal City24.ee.

Korraga on müüa kaks kinnistut: hinnas sisaldub ka naaberkinnistu Koprajõe, mis on maatulundusmaa ja piirneb merega.

Müüdav majake on pisike, aga seal on olemas kõik vajalik väga mõnusaks looduskeskseks suvepuhkuseks. 1995. aastal ehitatud hoonel on kaks korrust, seda kütab korralik kamin, lisaks on ka pliit.