Päästeamet alustab kontrollkäikudega kortermajadesse

«Eelmisel aastal kontrollisime kokku tuhandet kortermaja ning enamikest leidsime ka puudusi. Pooltel kordadel on probleemid seotud just evakuatsiooniga ehk kortermajast ohutult välja pääsemisega,» rääkis Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe.

Suurim murekoht on Tähe sõnul jätkuvalt trepikodades hoitavad lapsevankrid, jalgrattad, potililled ja vana mööbel, mis saavad takistusteks majast väljumisel. «Kõige olulisem on, et majaelanikud omavahel koostööd teeksid ja ühiselt probleemidele lahendused leiaksid. Omavahelisest koostööst sõltub kõigi majaelanike turvalisus , sest tulekahju ei tunne korteri piire ning mõjutab otseselt kogu maja ja selle elanikke,» selgitas ta.