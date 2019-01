Fotod: Tallinnas on müüa väga eriline eramaja

Tallinna kesklinnas Süda tänaval on müüa väga eriline ja eksklusiivne maja: eestiaegne ehitis on korralikult ja stiilselt renoveeritud. Sissepääs majja algab ilusast verandast vitraažakendega, vahendab kinnisvaraportaal City24.ee.

Maja esimesel korrusel paikneb suur elutuba kaminaga. Köök on avatud, paigaldatud köögimööbel on koos installeeritud köögi- ja olmetehnikaga. Samuti paikneb esimesel korrusel kabinet, millest saab soovi korral kujundada magamistoa. Esimese korruse põrandad on tammepuust. Köögist on väljapääs terrassile.

Teisel korrusel on kaks magamistuba, garderoobid ja vannituba, korkpõrandad, vannitoa põrandaplaat on soojustatud. Rõdu on kinni ehitatud laste mängutoaks. Soklikorrusel on saun, puhkeruum, üks magamistuba ja majapidamisruum. Soklikorruse põrandad on paekivist, põrandasoojustus.