Eesti Korteriühistute Liit ja Eesti Omanike Keskliit koguvad inimestelt taotlusi Tallinna Veelt hüvitiste sissenõudmiseks

Eesti Korteriühistute Liidu ja Eesti Omanike Keskliidu sooviks on välja selgitada huvilised, kes sooviksid Tallinna Vee vastu tagasinõuet esitada.

«Riigikohus ja Konkurentsiamet on osundanud, et AS Tallinna Vee veeteenuste hind võib olla olnud aastaid põhjendamatult kõrge. Nõuete koondamine aitab jagada omanike vahel õigusabikulusid. Ootame nõudega ühinema majaomanikke, korteriühistud ja ettevõtteid,» seisab Eesti Korteriühistute Liidu teates.