Ameeriklasi on vaimustab Eesti köökides vana tuttav detail

Nii kirjutab näiteks portaal PureWow, et majapidamispaberi kasutamine on kulukas ja keskkonnavaenulik tegevus, millele on suurepäraseks alternatiiviks korduvkasutatavad majapidamislapid, mida saab kraani all loputada ja mugavalt kuivatada.

Portaalis HomeLife on samasisulise arutelu käigus kerkinud üles küsimus, kas need lapid korduvalt kasutades haisema ei lähe, kuid need, kes julenud lapiga katsetada, kinnitavad, et kui see korralikult ära loputada, siis sellist probleemi ei teki.