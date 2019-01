Nutilukku paigaldades tuleb arvestada ka selle varjukülgedega

Tehnoloogia areneb iga päev. Kiire innovatsiooni kõrval on teinekord kole raske nutiajastu uuenduste ning mugavustega järge pidada.

«Nutilukk on järjekordne tõestus sellele, et inimesed oma leiutistega oskavad üllatada. Koduomanik saab kodust väljuda kaks kätt taskus ja kõik vajalik on olemas nutitelefonis. Sellel tehnoloogilisel lahendusel on väga palju positiivseid külgi,» märkis Arco Vara nooremmaakler Lisa-Lota Paadik.

Korterit üürides on omanikul ööpäevaringne kontroll oma kodu üle. Kaugelt juhitav nutilukk võimaldab omanikel oma luku staatusel silma peal hoida. Kui aga peaks tekkima soov kinnisvara Airbnb kaudu välja üürida, saab nutiluku abil igale külastajale personaalse koodi väljastada.

Paadiku sõnul on see kindlasti turvalisem variant, kui jagada üürilistele füüsilised võtmed kätte. Samuti on see väga mugav lahendus lastega peredele. Enam ei pea pelgama võtmete mänguhoos kaotsi minekut või nende sattumist valedesse kätesse.

«Saate ise talle ukse avada või anda ligipääsu lukule läbi lapse telefoni,» lisas Paadik.

Turvalisus ennekõike

Nutikatel lahendustel on teadagi ka oma negatiivsed küljed, mida ei tohi kunagi kahe silma vahele jätta. Turvalisuse aspekti võib siinkohal jagada kaheks - nutikas lukk peab olema turvaline nii muukiva kui ka häkkiva varganäo vastu. Juhul kui võti on ühendatud ka muude koduste nutisüsteemidega, võib häkker kõigisse korraga sisse tungida, võtta maha valve ning toimetada sealtmaalt enda huvides edasi.

«Osadel nutilukkudel on ka funktsioon, mis annab häiret, kui lukk avatakse mõnel muul viisil, aga kas see on piisavalt kiire, et päästa oma vara?» spekuleeris Paadik.