Üllatuslik täiendus kodule tõstab märkimisväärselt selle väärtust

Kodu nõuab investeeringuid ja vankumatut tähelepanu. Kodu väärtus sõltub aga niivõrd paljudest teguritest, millest on keeruline esmapilgul sotti saada. Enamasti on investeeringu tasuvus sõltuv sellest, mis riigis või regioonis inimesed elavad, vahendab apartmenttherapy.com. Õnneks leidub ka selliseid uuendustöid ja projekte, mis tõstavad kodu väärtust sõltumata asukohast ning elamispinna tüübist.

Ajakirja Remodeling iga-aastasest raportist selgub nimelt, et kõige kasutoovamaks lahenduseks alanud kalendriaastal on garaažiuste väljavahetamine. Kodu otsivad inimesed hindavad kvaliteetseid ja korralikke garaažiuksi ja -väravaid ja on nõus selle väärtuse eest ka rohkem raha välja käima. Raporti järgi teenisid garaažiuksed väljavahetanud inimesed investeeringust keskmiselt 97,5 protsenti tagasi. Pole ju paha?