Fotod: Saaremaal on müüa talu, millesarnaseid Eestis enam eriti ei leidu

Maanteelt külla jookseb kõvakattega metsavahetee. Külas on umbes 15 majapidamist. Kõik majad ja hoovid on heakorrastatud.

Müüdavas rehielamus on säilinud esialgne ruumide paigutus. Sissepääsust otse ja paremat kätt jäävad kambrid ning vasakut kätt rehetuba, kust edasi pääseb lauta. Toad on osaliselt korda tehtud ja osaliselt vajavad tegemist.

Rehetuba, kus on säilinud algupärane reheahi, on mugandatud elutoaks. Rehetoa põrandal on säilinud dolomiitpõrand - see on väärtus omaette.