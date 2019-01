Ühe Eesti piirkonna inimesed peaaegu ei unistagi oma kodust

Kinnisvaraportaal KV.ee on viinud läbi põhjaliku 2019. aasta kinnisvaraturu uuringu. Uuringus osales kokku 1000 inimest. Järgnevate nädalate jooksul jagame teiega põnevaid noppeid antud uuringust, et tuua välja põnevaid leide ja fakte Eesti turu hetkeseisust ning inimeste eelistuste kohta.

Uuringu tulemustest selgub üsna põneva faktina näiteks, et kui kõige suurem soov kinnisvara osta on üsna ootuspäraselt Põhja-Eestis elavatel inimestel (44 protsenti vastanuist), siis kõige vähem igatsevad seda Lääne-Eesti elanikud: neist tahaks kinnisvara soetada vaid 25 protsenti vastanutest.

Kõige rohkem soovivad kinnisvara ootuspäraselt osta inimesed, kelle sissetulek on üle 1200 eurot(41 protsenti vastanutest). Neile järgnevad inimesed sissetulekuga 501-800 eurot (38 protsenti). Kõige väiksem soov kinnisvara soetada on inimestel, kelle sissetulek on kuni 500 eurot (25 protsenti).