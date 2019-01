Möödakäijale lumest või jääst põhjustatud tervisekahju läheb koduomanike arvele

Saabunud sulailmadega on oht eriti suur. Sellisel juhul tuleb räästa all olev ala piirata ning blokeerida ühes sellega ka inimeste ligipääs. Oht tuleb kõrvaldada viivitamatult ja esimesel võimalusel – ei piisa pelgalt sellest, et pannakse tokid koos piirelindiga püsti ja oodatakse, et lumi ise alla kukub.