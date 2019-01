Hea uudis müüjatele: majade müügipakkumiste hinnad on tõusuteel

Majade müügipakkumiste vähenemise taga on suure tõenäosusega konkurents erinevate kinnisvaraportaalide vahel Eestis.

Pakkumiste arv portaalis KV.EE on kahekohalise protsendimäära võrra vähenenud kõikides Eesti maakondades peale Valgamaa. Kinnisvaraturu suurimates piirkondades ehk Tallinnas-Harjumaal ja Tartus-Tartumaal on pakkumiste arvu vähenemise määr väiksemate killast.

Majade müügipakkumiste hinnad portaalis KV.EE on kasvanud pea kõikides maakondades. Müügipakkumise hinna ehk kinnisvaramüüja hinnaootuse kasvumäär on valdavalt alla 10 protsendi. Vaid mõnes üksikus maakonnnas olid detsembrikuised majade müügipakkumiste hinnad aastatagusest madalamad. Madalama hinna taga on eelkõige väike pakkumiste arv, mis muudab hinnatrendi väga ebatasaseks.