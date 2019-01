Fotod: selle Tallinnas müüdava kodu iga ruum on täiesti hämmastav

Tallinnas Kentmanni tänavas on müüa kahetoaline korter, mille sisekujundusele on ilmselt raske vastast leida: iga ruum, iga nurgatagune siin on avastamist väärt, vahendab kinnisvaraportaal City24.ee.

Korter asub 1925. aastal ehitatud kortermajas Ameerika saatkonna turvatsioonis. Majal on hästi toimiv ühistu. Korteri juurde kuulub panipaik ja üks parkimiskoht. Elamule ja hoovi on paigaldatud valvekaamerad.

Korter on neli aastat tagasi kapitaalselt renoveeritud. Tegemist on väga luksusliku sisekujundusega koduga, millel kirsiks tordil on väga põnevad ja julged erilahendused. Põrandaid katab kvaliteetne originaalkalasabaparkett, vannituba ning köök on plaaditud.

Korteris on üle kolme meetri kõrgused laed, kuhu on tehtud stiilsed laekaunistused. Ruume kaunistavad kenad suured kaarjad aknad. Köögimööbel, siseuksed ning ka muu mööbel tubades on eritellimusega tehtud.

Tänu sellele, et osa vaheseinu korteris on klaasitud, mõjub kodu väga avaralt.

