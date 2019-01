Rabav uus lahendus võimaldab umbrohutõrjet kemikaale kasutamata

Tegemist on tehnoloogiaga, mille puhul kasutatakse umbrohutõrjeks leegiheitjat. Samas ei ole selle eesmärgiks umbrohutaime ära põletada, vaid lihtsalt piisavalt pika aja vältel kuumutada, selgitab ettevõtte Flame Engineering Inc esindaja ettevõtte kodulehel. See peaks kahjustama taime rakuehitust ja ajapikku taime hävitama.