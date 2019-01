Fotod: pika ajalooga Nõmme majas peidab end üks suure hoolega lihvitud pärl

Imetabane korter, üldpinnaga 50-ruutmeetrit, asub 1924. aastal kerkinud maja esimesel korrusel. Pika ajalooga maja on läbinud täieliku uuenduskuuri, mille käigus võeti arvesse ka selle ajaloolist eripära.

Valgusküllase korteri renoveerimisel on kasutatud kaasaegseid ja naturaalseid materjale ning viimistlustehnikaid. Põrandaid katab näiteks naturaalne hele puitparkett ning keraamiline plaat. Siseviimistluses on aga kasutatud lubi- ja savivärve ning krohve. Sisekujunduse kirsiks tordil on osaliselt avatud punastest tellistest seinad ja puidust talad.