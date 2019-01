Fotod: väga silmatorkavalt sisustatud kodu Tallinna uusarenduses

Vabaõhumuuseumi teel on müüa sisearhitekti abiga kujundatud ja sisustatud neljatoaline korter. Tegemist on kõrgelt hinnatud Merirahu elamupiirkonnas asuva koduga, mis kulgeb läbi kahe korruse. Korteri juurde kuulub kaks rõdu, vahendab kinnisvaraportaal City24.ee .

Esimesel korrusel on esik koos walk-in garderoobiruumiga, avar elutuba avatud köögiga ja rõdu ning vannituba. Korteri esimese korruse põrand on kaetud loodusliku kivi plaadiga. Köögis on kvaliteetne, eritellimusel valmistatud köögimööbel, koos integreeritud köögitehnikaga. Vannitoas on suur avar dušinurk ja WC.