Fotod: Pärnus saab endale napsata ühe maalähedaselt õdusa suvituskorteri

Korteri siseviimistlus paistab silma oma ökonoomsete ja maalähedaste lahenduste poolest. Hubase korteri üheks kõige silmapaistvamaks jooneks on kahtlemata selle ajalooline pool, mida on korteri renoveerimistöödel samuti säilitada püütud.

Kinnistult leiab renoveeritud sauna, mis on majaelanike ühiskasutuses. Lisaks on müüdaval korteril kaks panipaika ja puukuur. Kõige võluvamaks teeb selle kodu päikesepoolne aianurk, kus on võimalik sumedaid suveõhtuid nautida.