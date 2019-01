Halvim maja linna parimal tänaval: piltideta kinnisvarakuulutust saadab internetis menu

Halvim maja linna parimal tänaval - just nii seisab ühes Austraalia kinnisvarakuulutuses, mille pilte omanikud huviliste eest kiivalt varjavad. Omanike sõnul teeks fotode avaldamine müüdavale kodule pigem kahju kui kasu.

Aastaid üürikoduks olnud maja ei ole küll kõige kehvemas seisus, ent ajarattast siiski räsitud. Neljast magamistoast koosnev eramu on paisatud turule veidi enam kui miljoni euro eest, vahendab homes.nine.com.au.

«See kinnisvara on niivõrd kehvas seisus, et me ei saa teile fotosid näidata. Eramu vajab kedagi, kes oma kujutlusvõime ja loovusega sellele uue võimaluse annaksid. Asudes Redferni linnajao ühel parimal tänaval, korvab ümberringi vohav elu kindlasti nii mõnegi kinnisvaraga seotud puudujäägi,» seisab kuulutuses.