Sel aastal jõuab köökidesse ja vannitubadesse üks väga huvitav detail

Tegemist on kalasoomuse mustriga, mida leidub väga erinevates värvitoonides. Kõige menukamad neist on sügav smaragdroheline ja pärlmutterroosa, vahendab Apartment Therapy.

A post shared by Ciot Detroit (@ciotdetroit) on Jan 21, 2019 at 3:44pm PST

Sisekujundusspetsialistid on öelnud, et säärase tegumoega plaat vahetab kindlasti välja siiani pikalt püsinud kuusnurksete plaatide vaimustuse, ühtlasi seob see omavahel suurepäraselt pehmeid, ümaraid ja teravnurkseid vorme, nii et seda tüüpi plaadid sobivad suurepäraselt näiteks ruumi üldilme pehmendamiseks.