Foto: krõbe talvekülm tegi ühe majaga midagi väga kummalist

Ameerika Ühendriikides oli eelmisel nädalavahetusel selle aasta esimene korralik talvetorm. Kui paljudes paikades väljendus see tiheda lumesajuna, siis leidus ka piirkondi, mis said päevade kaupa jäist vihma ja tuult.

Nii juhtuski, et Ohios jäätus üks järveäärne maja väljast üleni ära. Pilti on pildil kujutatud maja naaber jaganud Redditis ja mõistagi on see tekitanud korraliku arutelu.