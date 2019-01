Toataimede valimisel tehakse sageli kahetsusväärne viga

Koos muutuvate sisekujundustrendidega muutuvad ka taimed, mis parasjagu moes on. Trendidega kaasas käia armastavad kodusisustajad soetavad sageli endale ka taimi vastavalt hetkel valitsevatele moesuundadele ja teevad seeläbi kahetsusväärse vea: mitte iga moetaim ei sobi igasse kodusse, vahendab The Spruce.

Selleks, et leida enda koju sobivad taimed, tuleks trendide asemel silmas pidada hoopis seda, millised on näiteks valgus- ja õhuniiskuse tingimused sinu kodus. Vaata välja, kuhu sa lilled paigutada soovid ja kuidas need kohad valgustatud on: kas saavad lauspäikest, hommikust või pärastlõunast päikest? Või ei paista päike sinna üldse?