Üleni valge kodu loonud Eesti naine otsust ei kahetse

Kriitikat valgete interjööride aadressil võib kuulda tihti: paljud leiavad, et valge kodu on kõle, külm ja isikupäratu. Ometi on Getri Mitt oma kodu just valgeks kujundanud ega kujuta seda teistsugusena ettegi, leides, et põhjamaises pimeduses on see parim lahendus.