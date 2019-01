40 aastat turul: seda aegumatut IKEA toodet müüakse maailmas iga viie sekundi järel

1979. aastal maandusid esimesed mööblitükid IKEA poelettide vahel. Nüüd, 40 aastat hiljem, on see ajalooline mööblitükk üks enimmüüdud raamaturiiuleid maailmas. Targad pead teavad rääkida, et vähemalt iga viie sekundi järel läheb üks BILLY-nimeline raamaturiiul kuskil maailmanurgas kindlasti kaubaks.