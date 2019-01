Fotod: müügile on tulnud väga moodsa interjööriga kodu Tallinna vanalinnas

Tallinna vanalinnas Rataskaevu tänaval on ajaloolises majas müüa kodu, mis sisult üsna kaasaegne. Korter asub kahel tasapinnal ja paikneb turvalises sisehoovis asuvas majas, vahendab kinnisvaraportaal City24.ee.

FOTO: city24.ee

Elamu on renoveeritud 2004. aastal, esmane teadaolev kasutus on aga 1825. aastast. Haljastusega hoovialal terrassimööbliga puhkenurk, laste mänguala, panipaik grillimistarvetele ja rataste hoidik. Elamu on tunnistatud kultuurimälestiseks kui kuulsa Tallinnas sündinud renessansiaegse maalija Michael Sittow maja.

FOTO: city24.ee

Korterisse viib otse lift, trepist sissepääs 2. korruselt. Neljandalt korruselt avanevad kaunid vaated Tallinna vanalinnale. Esimesel tasandil on trepihall, teisel avatud köök, liftihall, söögi-ja elutuba, sauna ja WC-ga pesuruum, garderoob, magamistuba suure garderoobiga. Kolmandal tasandil on kaks magamistuba, trepihall, WC-ga pesuruum ja vaheesik.

FOTO: city24.ee

Korteri renoveerimisel on välja jäetud puittalasid ja paekivi, millest moodustub vanalinna müür. Kuid see on ka ainus viide maja ajaloolisusele, sest sisustatud on korter väga minimalistliku joonega ja modernselt, mis sobib ajaloolise majaga üllatavalt hästi.

FOTO: city24.ee

Korteri sisustamisel on kasutatud Taani disainmööblit, valgusteid ja vaase. Korteris on olemas kogu vajalik köögitehnika, kõik nõud ja söögiriistad, pesuruumis pesumasin ja kuivati. Kuna korteril on suur üüriäripotentsiaal, müüakse see koos kõigi vajalike tarvikutega nagu näiteks rätikud, köögikraam ja muu taoline.

FOTO: city24.ee