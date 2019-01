Video: noore pere ränga tööga ümberkujundatud koduaed on inimeste meelest kohutav

Kui enne oli selles üsna tüüpilises äärelinna maja aias väike terrass ja selle järel tagumise servani murulapp, siis ümberkujundamise käigus muutus aia ilme tundmatuseni.

Murupind kaotati aiast täielikult, selle asemel rajati erinevad kaetud maapinnaga ajaveetmisalad. Rajati käigurajad, lõkkeplats, osa pinnasest kaeti liivaga.

Tehtud töö hulk on tohutu ja erinevus esialgse seisukorra ja lõpptulemuse vahel kahtlemata silmatorkav, kuid paljud leiavad Facebookis, kus videot jagatud, et kogu vaeva oleks võinud jätta nägemata, sest tulemus on väga kehv.

«Ilusa rohelise aia asemel on odav ööklubi,» ütleb üks. Teine avaldab nördimust, et ilusad naturaalsed kivid võõbati üle musta värviga. Kolmas küsib, kuidas kõik see lahtise taeva alla loodud värk kas või kergele vihmalegi vastu peab.

«See ei ole aed. See on lihtsalt üks suur laiendatud terrass, mis on mõeldud inimeste võõrustamiseks. Sõnasse «aed» on juba sisse kirjutatud millegi kasvamine ja kasvatamine,» lisab neljas.