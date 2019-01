Fotod: Parginõmme alleel ootab suure hooviga paariselamu väärt paarilist

Loft-stiilis kahekorruseline ridaelamu, üldpinnaga 117,6-ruutmeetrit, pakub eramajale iseloomulikku privaatsust ning vaikelu. Kinnisvaraportaalis City24.ee pakutav kodu on oma kandi üks nõutumaid, tuleb see ju ligi 880-ruutmeetrise hoovialaga. Krunt ise on aga piiratud ning üleaedsetest aiaga eraldatud.