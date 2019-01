Maakler: ärge raisake müüjate aega

Maaklerid ja koduomanikud näevad ränka vaeva, et oma kodu huviliste jaoks valmis seada. Teinekord ollakse lausa pool ööd üleval, et luua oma kodus kord ja harmoonia. Keda aga ei ole, on kauaoodatud huvilised. Kas siis leitakse endale teine sobiv kodu või kaob huvi sootuks.

«Iga kord, kui ma lähen kinnisvara näitama huvilistele, kellega olen kokku leppinud just neile kõige sobivama aja, siis teavitan sellest omanikke, et olge valmis. Juhendan neid, et mismoodi nad peaksid valmistuma ja mille pärast nad ei peaks üldse muretsema. Omanikud tihti võtavad peale tööd selle aja, et järgmiseks päevaks kõik ideaalseks teha ja koristavad ning puhastavad poole ööni asju, mida tegelikult isegi poleks vaja teha aga nad teevad seda enda hingerahu jaoks,» seletas Alliksaar.

Müüjatel on niigi raske võõraid oma kodudes tervitada, ilmumata jätnud huvilised ei tee asjaolusid sugugi paremaks. Alliksaar paneb inimestele südamele, et nood plaanide muutumise korral kindlasti ka kõiki osapooli teavitaksid. See säästab hulga emotsioone, aega ja ka südamevalu.