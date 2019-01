Aialindude söötmist ei tohi kergekäeliselt pooleli jätta

Aialindude põhitoit tuleb loodusest ja inimese poolt antav on neile vaid täiendavaks söögipalaks, mida ei peagi ilmtingimata andma. Meile talvituma jäävad linnud on kohastunud loodusest ise toitu leidma ja need linnuliigid, kes ei ole meie talvega kohastunud, rändavad Vainu sõnul niikuinii soojematele asumaadele.