Fotod: tuntud Eesti dirigent müüb oma võimsat kodu

Dirigent ja laulja Veronika Portsmuth on pannud müüki oma merevaadetega korteri Vabaõhumuuseumi teel, vahendab kinnisvaraportaal City24.ee.

Korter asub merepromenaadi ääres, on avar ja valgusküllane. Korteris on kaks tuba ja olemas kõik mugavused. Pisut enam kui 56-ruutmeetrise korteri hinna sees on ka parkimiskoht ja panipaik.