Vanaemadeaegne väga hea koristusnipp on järsku inimesi massiliselt vaimustama hakanud

Üleilmses minimalismihulluses on Brackeni soovitus ühtaegu taas kulutulena levima hakanud. Aga nagu tema näitel selgub, on tõesti tõsi, et kõik uus on tõepoolest taasavastatud vana, sest nagu näha, pole ka kodu minimalistlikus sisustamises tegelikult midagi uut.