Kodutöödes kaasalöömine annab lastele väga olulise eelise

Enamikule lastest kodused tööd ei meeldi ja see on täiesti arusaadav: vähesed inimesed naudivad neid ka täiskasvanueas. Kuid selle asemel, et lapse jonnituuri vältida ja kõik tema eest ära teha, tuleks endale kindlaks jääda ja osa kraamimistöödest laste õlule panna - selleks on ka väga mõjuv põhjus, kirjutab Tech Insider.

Nimelt selgub, et lapsed, kes majapidamistöödes kaasa löövad, on väga suure tõenäosusega palju edukamad täiskasvanud kui need täiskasvanud, kes lapsena kodutöid tegema ei pidanud.

«Andes osa majapidamistöödest laste teha, harjutame neid mõttega, et selleks, et elus kaasa lüüa, peame sinna ka panustama,» selgitab Standfordi ülikooli teadur ja raamatu «How to Raise an Adult» autor Julie Lythcott-Haims.

Lythcott-Haims on teemaga põhjalikult tegelenud ja rääkis hiljuti tehtud tööd ka TED Talks Live´il. «Kui lapsed näiteks ise nõusid ei pese, tähendab see, et keegi teeb seda nende eest. Nii jääb neil omandamata nii töötegemise oskus kui harjumus ja arusaam, et igaüks peab parema elu heaks panustama,» selgitab ta.

Samuti on tema sõnul kodutöödega harjunud lapsed tulevikus paremad alluvad, oskavad paremini koostööd teha ja on oma ülesannete täitmisel iseseisvamad ja suhtuvad teistesse empaatilisemalt.