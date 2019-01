Eksperdid: uusarendusse kodu ostes tuleb pettumuse vältimiseks põhjalikult süveneda

Asjatundjad annavad uue kodu soetamiseks viis head soovitust.

Tee selgeks oma soovid

Kõik algab sihiku seadmisest ja oma soovide paika panemisest. «Esmalt tee selgeks, millist kodu endale ja oma perele tahad – kas selleks on maja, korter ridaelamus või paarismaja,» soovitab Nordic Brokers kinnisvara konsultant Kristel Rääk, lisades, et kui tead, mida kindlalt soovid, on oluliselt lihtsam edasist planeerida.

Kinnisvarakonsultandi sõnul pakuvad mitmed arendajad praegusel ajal terviklahendusi ja seda tegelikult ka oodatakse. «Arendaja ehitab sinu tellitud maja valmis ja tegeleb seejuures kõikvõimaliku asjaajamisega, alustades ehituse organiseerimisest ja lõpetades järelevalvega,» selgitab Rääk.

Näitena toob ta välja, et korter ridaelamus on hea võimalus neile, kes unistavad privaatsusest, aga päris maja osta ei soovi või ei hakka sellele hammas peale. Kui soov olla täiesti omaette on oluline ja finantsid suuremaks investeeringuks olemas, on alati võimalus maja ostmisele või ehitamisele mõelda.

Lisaks elukoha tüübile tasub kohe paika panna ka selle ruumist väljaulatuvate alade määr: kas rõdu, terrassi või roheala on vajalik ning kui suur selle pind peaks olema. Kristel Rääk toob näitena esile uusarenduspiirkonda Veskimöldres, kus ridaelamute puhul on roheala suuruseks keskmiselt 350 ruutmeetrit, elamute puhul aga vähemalt 1000 ruutmeetrit ehk iga koduotsija võiks leida endale sobiva lahenduse. «Looduslähedust saavad kasutada seejuures nii korteri- kui ka majaomanikud võrdselt,» nentis Rääk.

See annab koduotsijale võimaluse mõelda, kas istutada puid ja põõsaid või kui suur mänguväljak lastele ehitada. «Kui selliseid esialgu pisiasjadena tunduvaid asju tead, on lihtsam oma otsust teha,» on Rääk kindel.

Mõtle asukohale ja lähiümbrusele

Kui soovid selged, tasub edasi mõelda juba piirkonnale, kuhu oma kodukindlus rajada. Ühinenud Kinnisvarakonsultantide maakler Urmas Tehver tõdeb, et laias laastus tuleb otsustada, kas soovitakse elada keset linna või piirkonnas, mis oleks suurest linnakärast eemal, aga kus on olemas kõik võimalused sarnaselt südalinnale, või soovitakse olla eemal kõigest ehk privaatsuses keset põlde ja metsa.

Kindlasti tasub silmas pidada seda, kui lähedal uus kodu töökohale asub või kus on lähim pood või apteek. «Oluliselt lihtsam on, kui lähiümbruses on olemas taristu, nagu näiteks lasteaed või kool, mõni tervise- või vaba aja keskus, kauplused,» annab Tehver nõu. Kristel Rääk lisab: «Põhiline, milles veenduda ja mida uusarenduste juures kontrollida, kas infrastruktuur on valmis?». Enne kinnistu ostu tasub ekspertide sõnul kindlasti uurida, mida kinnistu hind sisaldab ja kas näiteks ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni- ning elektriliitumised on hinnas. Lisaks, kas arendatava piirkonna teed ning trassid on valmis, juba ehitamisel või alles plaanis ehitada ja kelle kuludega.