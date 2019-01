Eesti Korteriühistute Liit: kütteperioodil peab ka tühjalt seisev korter köetud olema

Kütteperioodil peab kõigis korterites olema tagatud seadusega ettenähtud miinimumtemperatuur, seega on omanikel kohustus kütta ka tühjalt seisvat korterit. «Kehtiva korteriomandi- ja korteriühistuseaduse kohaselt on korteriomanik muu hulgas kohustatud hoidma selle piires sellist temperatuuri ja õhuniiskust, mis tagab kaasomandi eseme säilimise ning teiste eriomandite esemete kasutamise nende otstarbe kohaselt ja ilma ülemääraste kulutusteta,» sõnas Mardi. Ka tühjalt seisvas korteris peab olema tagatud mõistlik temperatuur, mis meie hinnangul võiks olla vähemalt 18 soojakraadi.

Üsna tihti tekib olukordi, kus lõhkenud toru on majas põhjustanud avarii, korteriühistu aga ei pääse aga kahjustada saanud korterisse, mille omanik on kaugele puhkusele sõitnud. «Kõik ühistu korteriühistu liikmed peaks hoolitsema selle eest, et ühistu saaks vajadusel nendega ühendust võtta ning avariiolukorras oleks ligipääs ruumidesse tagatud. Ka seadus ütleb, et korteriomanik on kohustatud teatama korteriühistule oma olemasolevate sidevahendite andmed, eelkõige telefoninumbri või elektronposti aadressi,» selgitas Mardi.