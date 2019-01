Perefoorum paljastab: kõige rõvedamad asjad, mida inimesed uutest kodudest leidnud on

Populaarses perefoorumis Mumsnet räägivad naised, milliste õudustega nemad kolimise järel kokku puutuma on pidanud ja olgem ausad, mõned neist leidudest on päris rõvedad.

Teemaalgatajaks on foorumis naine, kes kirjutab, et nad said oma uue kodu võtmed just kätte ja eelmised omanikud olid selle suurepärasesse seisukorda jätnud: kõik on puhas ja korras. «Ainult et ühes magamistoas ootas meid lamba pealuu,» kirjutab ta.