Kassisaba asumisse kerkib kaasaegne kortermaja

B-energiaklassiga Matilda Majal on viis maapealset ja üks maa-alune korrus. Hoone elegantset ja modernset fassaadi ilmestavad jõulised vormid kombineeritult peenejoonelise fassaadimustriga, mis sobitab uue hoone sujuvalt naabruses asuvate hoonete ansamblisse. Hoone arhitekt on Raivo Puusepp ja sisekujunduslahenduste valiku on loonud sisearhitekt Ahti Peetersoo.