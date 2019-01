Halva ööune taga võib olla üks sisekujunduslik puudujääk

Feng shui eesmärgiks on saavutada harmoonia keskkonnaga. Selle järgi peaksid meie magamistoad toetama ka meie ööund, et inimene hommikul ärgates end värske ning väljapuhanuna tunneks. Feng shui ekspert Bryce Kennedy sõnul ei ole aga võimalik hommikuti energiast ja elujõust pakatada, kui voodil puudub peatsilaud.

«Arvatakse, et peatsilauad valvavad ja säilitavad inimese energiat, kui viimane magab. Samaaegselt loovad need ka teatavat turvatunnet ning mugavust. Peatsilauad kujundavad visuaalselt turvalise keskkonna, kuhu on hea ja ohutu peitu pugeda,» ütles ta väljaandele purewow.com.